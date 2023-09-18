Российские ученые нашли связь имплантов с нарушением работы иммунной системы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые лаборатории мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) провели анализ состояния иммунной и эндокринной систем у ста шести женщин, которые перенесли операции на молочных железах, и выявили нарушения щитовидной железы.

В настоящее время в научном и медицинском сообществе неоднозначно подходят к ситуации по установке силиконовых имплантов. Ученые спорят по вопросу их безопасности для здоровья.

Исследуя анализы до операции и после нее, специалисты выявили, что после вмешательства появляются проблемы со щитовидной железой, часто проявляется базедова болезнь.

- Мы выявили феномен повышения уровня аутоантител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) - основного регулятора роста и работы щитовидной железы. Это наблюдалось только у тех пациенток, которые получали силиконовые имплантаты, - рассказывает пластический хирург Валерий Золотых «Газете.Ru».

Поэтому врачи перед операцией по установке имплантов тщательно проверяют состояние щитовидной железы и делают тест на аутоантитела к ТТГ. Базедову болезнь они считают противопоказанием к таким операциям.

Ученые планируют наблюдать за здоровьем участниц, в том числе и психологическим, в течение пяти лет после операции.

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