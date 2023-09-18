Нутрициолог Гусакова назвала мифом запрет ужина после 18:00 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нутрициолог Вероника Гусакова опровергла мнение о том, что нельзя есть после шести вечера. По словам специалиста, последний прием пищи рекомендуется делать не позднее, чем за два-три часа до отбоя. При этом важно выбирать на ужин правильные продукты.

Снижение веса происходит за счет уменьшения калорийности. Поэтому в вечерний рацион необходимо включать продукты, содержащие белок, и, конечно, овощи и фрукты. Такой прием пищи насытит организм аминокислотами.

- Рекомендуется избегать тяжелой, жареной и жирной пищи перед сном, чтобы исключить нарушения сна и избыточное газообразование, - поясняет нутрициолог NEWS.ru.

Эксперт обращает внимание на временные рамки. То есть, если ложиться спать в 22:00, то время ужина — 19:00. А тем, кто любит ложиться поздно, ужинать необходимо за 4-5 часов до сна.

Следует знать, что к концу дня наш метаболизм замедляется в связи с циркадными ритмами.