МИД КНР назвал слова Бербок о Си Цзиньпине провокацией Фото: REUTERS

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что заявления главы немецкого министерства иностранных дел Анналены Бербок, что председатель КНР Си Цзиньпин - "диктатор" являются абсурдом и откровенной политической провокацией. По словам Мао Нин, китайская сторона выражает сильное недовольство из-за слов главы МИД ФРГ.

"Высказывания представителей Германии являются абсолютным абсурдом, кроме того они очень вредят политическому престижу Китая, это откровенная политическая провокация", - заявила представитель китайского МИД Мао Нин.

Кроме того, политик добавила, что Пекин сделал серьезное представление Берлину по дипломатическим каналам.