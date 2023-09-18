В ВСУ назвали первую фазу наступления катастрофическим «мясным» штурмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные украинской армии называют первую фазу наступления Украины катастрофической, отмечая «мясной» штурм, а также заявляя, что были потеряны десятки единиц бронетехники. Об этом пишет испанская газета Pais.

Как передает издание, один из украинских военных с позывным «Кук» рассказал о первой фазе наступления в июне-июле этого года, «в ходе которой были потеряны десятки единиц бронетехники, в том числе поставленной союзниками в НАТО, как катастрофическую».

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский признал трудности наступления украинской армии, отметив, что оно идет медленно. Незадолго до этого он заявил, что у наступления ВСУ в любом случае не будет «хеппи-энда» для Киева, сообщив о серьезных потерях на поле боя.

Тем не менее, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что наступления ВСУ якобы увенчалось успехом, поскольку «инициатива полностью на стороне Украины».