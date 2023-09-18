Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: недооценка России закончится провалом Запада

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: недооценка России Западом закончится провалом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что политика стран Запада в отношении России после провала летнего наступления ВСУ похожа на действия картежника, проигрывающего в "блек джек" и не способного остановиться.

“Они убедили себя, что Россия слаба <...>. По их мнению, Путин близок к полному краху, поэтому им просто нужно продолжать оказывать небольшое давление”, — отметил эксперт в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Джонсон добавил, что Запад продолжает надеяться на то, что подобная позиция принесет им победу, однако эта стратегия не работала все время конфликта на Украине и в конечном итоге закончится для Запада провалом.

Ранее Джонсон отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский фактически признал провал летнего наступления ВСУ, о неизбежности которого ранее предупреждал экс-аналитик ЦРУ.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Запад все же признал неизбежность победы России и уже думает о том, как смягчить последствия от провала на Украине.