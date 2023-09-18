Беспилотники отряда «Викинг» уничтожили солдат ВСУ под Артёмовском Фото: Минобороны РФ

Расчёты беспилотников российского отряда «Викинг» успешно выявили группу боевиков ВСУ, занявших частный дом под Артёмовском, и уничтожили их. Дрон-камикадзе с точностью влетел в окно здания, поразив всех находящихся внутри неонацистов. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

На кадрах с камеры, установленной на беспилотнике, виден небольшой посёлок, состоящий из частных домовладений. В одном из зданий закрепились боевики ВСУ, которые ранее были выявлены операторами БПЛА, после чего туда направили дрон-камикадзе. Беспилотник влетел в окно, после чего раздался взрыв.

Напомним, что украинские неонацисты уже неоднократно замечались за тем, что в качестве укреплений используют жилые дома мирных граждан, принудительно выселяя их из собственного жилья, или даже используя в качестве прикрытия.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2022 году артиллерия ВСУ намеренно атаковала жилые районы Харькова, чтобы жители бежали из своих квартир, и их можно было использовать в качестве укреплений.