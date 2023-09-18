Борис Гребенщиков* объяснил отказ выступать на Украине

Борис Гребенщиков* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рок-музыкант Борис Гребенщиков* сообщил, что отказывается выступать с концертами на Украине, поскольку получает угрозы в свой адрес.

До начала проведения специальной военной операции певец гастролировал по Украине не только сольно, но также и в составе группы «Аквариум». Тем не менее, на данный момент он не видит себя на сцене этой страны.

Как рассказал в интервью газете Financial Times артист, многие украинцы думают, что хорошим русским будет мертвый русский. По его словам, он получает много подобных писем.

Кроме того, Борис Гребенщиков* сообщил, что больше не общается с коллегами по группе «Аквариуму», а гастролирует в одиночку.

Напомним, в мае этого года на Бориса Гребенщикова* завели дело о дискредитации российской армии, после чего он был оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки. В июне этого года Минюст РФ внес артиста в реестр иноагентов.

*Признан в России иностранным агентом