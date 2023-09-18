Виктория Боня рассказала, на кого стала похожа после пластической операции

Виктория Боня сравнила себя после пластики с куклой из фильма "Пила" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блогер и модель Виктория Боня недавно сделала пластическую операцию на лице. В своем микроблоге звезда сравнила себя после пластики с куклой из фильма "Пила".

По словам Бони, пока она не готова показывать результат хирургического вмешательства поклонникам. Она объяснила, что первые две недели после операции напоминала себе куклу из фильма "Пила".

"Я знаю, что вы хотите видеть мое лицо. Но я пока не готова его показать. Первые две недели я напоминала себе вот этого чувака из фильма "Пила". Понимаете, почему я не показывала себя?" - поделилась модель.

Саму операцию звезда сделала в прошлом месяце. Стоимость услуг обошлась ей в 20 миллионов рублей. К хирургу ее привела нехватка времени на занятия гимнастикой.

"Гимнастика до 40 лет мне прекрасно помогла сохранить свою природную красоту. И я до сих пор делаю упражнения на шею, посмотрите, как она у меня выглядит в 43 года. Когда было много времени, я занималась почти ежедневно", - говорила Боня.

Напомним, в июле Боня сделала откровенное признание в соцсетях и рассказала о том, что она поставила точку в отношении с возлюбленным.