Президента Португалии подвергли критике после слов о декольте девушки Фото: Shutterstock

Президента Португалии Марсела Ребела ди Соузы раскритиковали после его слов о декольте мимо проходившей девушки. Об этом сообщает агентство EFE.

Как передает издание, инцидент произошел, когда 74-летний политик проходил по Торонто и остановился для того, чтобы поговорить с женщиной и ее дочкой. Глава государства иронично отметил, что девушка выглядит красивее своей матери.

«Ваша дочь все еще может подхватить грипп. Вы не видели, какое у нее декольте?» - спросил португальский лидер у матери девушки.

Сторонница Социалистической партии Ишабель Морейра заявила, что такие выражения не шутка. «Сексизм нас убивает», - подчеркнула она.

Ребела ди Соузы не согласился с тем, что его комментарии носили сексистский характер. По его словам, своими заявлениями он подметил то, что на улице было прохладно.

Ранее португальский президента уже подвергался подобной критике. Так, всего лишь неделю назад в ходе своей поездки по региону республики он предложил даме сесть, после чего спросил ее: «Стул выдержит?».