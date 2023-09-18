Синди Маккейн: из-за Украины ООН не хватает средств для помощи другим странам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что все ресурсы организации уходят на поддержку Украины и на продовольственную помощь другим странам денег не хватает.

“Украина, как бы то ни было, выкачала весь кислород из комнаты. И мы, конечно, понимаем необходимость поддержки Украины. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии”, — сказала Маккейн в интервью телеканалу ABC.

Она отметила, что большая часть средств государств уходит на помощь Украине, из-за чего продовольственная программа ООН может быть приостановлена в Афганистане.

“У нас недостаточно денег, чтобы пережить октябрь”, — призналась Маккейн.

Напомним, вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл отмечал, что в странах Европы накопилось огромное количество внутренних проблем, из-за чего интересы Украины и ее союзников перестали совпадать.