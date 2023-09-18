Глава Мордовии Артём Здунов: «Мы сделали эту премию, чтобы быть на стороне добра»

Фото: www.e-mordovia.ru

«У каждого человека есть свой герой - это наши родители, друзья, те, кто нас защищает, кому мы искренне верим. Мы сделали эту премию, чтобы быть на стороне добра. В этом зале сейчас присутствуют мои учителя, хочу их поблагодарить, они мои герои, потому что в 90-е годы остались на своих позициях, воспитали большое количество хороших людей. Считаю, что это геройство - не уйти со своего фронта, со своего участка даже в самое тяжелое время. Давайте гордиться нашими делами», - сказал Артём Здунов во время торжественной церемонии.

Перед оглашением победителей в 20 номинациях, Артём Здунов вручил государственные награды.

Василий Королев - уроженец села Старые Найманы Большеберезниковского района Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден орденом Мужества.

Максим Абросимов, уроженец деревни Ташто Кшуманця Большеигнатовского район, погибший при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден медалью «За отвагу». Боец был представлен к награде ещё при жизни. К сожалению, медаль вручить ему не успели.

Награды погибших героев были переданы их близким.

Фото: www.e-mordovia.ru

Победители премии «Время героев»

Участники СВО Алексей Конов, Иван Волков, Миразым Исмаилов, а также врач Кирилл Левкин награждены Специальной премией «Герой нашего времени».

Победителем в номинации «Герои по призванию» стала Людмила Кирдяшова, 12-кратная чемпионка мира и капитан женской сборной команды России по пожарно-спасательному спорту, многократная победительница Европейских и Мировых игр среди полицейских и пожарных.

Педагог дополнительного образования «Центра детского творчества № 2» Дмитрий Глебочкин победил в номинации «Герои воспитания».

Виталий Баранов одержал победу в номинации «Герои правопорядка».

Волонтёр фонда Захара Прилепина Галина Созаева из села Курмачкасы Ромодановского района стала Героем добровольчества.

Александр и Ольга Котькины из Старого Шайгова победили в номинации «Герои семьи». В специальной номинации «Герои семьи. Династия» лидерами стали Владимир и Мария Феофановы из Атяшевского района.

Фото: www.e-mordovia.ru

Елена Малыженкова из Старого Шайгова стала Героем социальной работы.

В номинации «Герои по зову сердца» победил Владимир Захарин.

Анестезиолога-реаниматолога Детской республиканской клинической больницы Александра Чарышкина признали Героем медицины.

Даяна Паршакова, поэтесса, воспитанница Темниковского дома-интерната, стала Героем преодоления.

Галина Алямкина, учитель русского языка и литературы Ковылкинской школы №3, победила в номинации «Герои образования». В номинации «Герои науки» - Лариса Балыкова - директор медицинского института МГУ им. Н. П. Огарева.

Героем производства стала Светлана Тараканова - машинист мостового крана завода «ВКМ-СТАЛЬ», а в специальной номинации «Герои производства. Наставник» победил Иван Дьяков - агроном ЗАО «Мордовский бекон».

Героем спорта признан Руслан Бичурин - борец спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе и дзюдо имени Алексея Мишина.

Андрей Бочканов, солист Мордовской государственной филармонии, победил в номинации «Герои культуры». В номинации «Герои экологии» - Ольга Ручина, руководитель детской экологической организации «Зеленый мир», в номинации «Герои зоозащиты» - Юлия Потапова.

Фото: www.e-mordovia.ru

В номинации «Герои села» первенствовал Павел Шершаков - руководитель агропромышленного комплекса «Ресурс» и блогер.

В номинации «Герои меценатства» победил фермер-благотворитель Владимир Кабаев.

Игорь Лошкарев признан Героем сохранения памяти.

Как отметил основатель проекта «Время героев» Денис Шапкарин после торжественного награждения, планируется сделать премию, которая проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, межрегиональной.