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НовостиЭкономика18 сентября 2023 12:09

Минэкономики ФРГ: отследить, продолжает ли поступать газ из РФ, невозможно

Не правительство заключают договоры на поставки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минэкономики ФРГ: отследить, продолжает ли поступать газ из РФ, невозможно

Минэкономики ФРГ: отследить, продолжает ли поступать газ из РФ, невозможно

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие власти не имеют полной картины, как компании обеспечивают снабжение газом, поскольку не правительство заключают договоры на поставки. Такое заявление сделал представитель Минэкономики ФРГ, комментируя вопрос, продолжает ли каким-либо образом поступать российское голубое топливо в страну.

«Это частноправовые соглашения, они не заключаются федеральным правительством … У нас нет полной картины того, как компании обеспечивают снабжение газом», - заявили в ведомстве.

При этом, как заявил представитель министерства, правительство ФРГ выступает за то, чтобы не импортировать в страну российский газ, в том числе в форме сжиженного природного газа.

Напомним, опрос, проведенный INSA, показал, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть зимой. Как отмечалось, немцев пугает сокращение поставок российского газа, а также инфляция в Евросоюзе.