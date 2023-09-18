Еврокомиссар Бретон: переговоры между Москвой и Киевом не упростят вступление Украины в ЕС Фото: REUTERS

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заявил, что даже при согласии Киева на переговоры с Москвой Евросоюз не станет пропускать этапы процедуры вступления Украины в ЕС.

“Процесс вступления – это долгий процесс, потому что страна должна, так сказать, изменить свою инфраструктуру, свои правила. Можем сказать, что мы сделаем все, чтобы помочь Украине, чтобы сделать все как можно быстрее, но, конечно, не пропуская этапы”, — сказал еврокомиссар в эфире радио Sud France.

Бретон добавил, что для начала дипломатического урегулирования конфликта Украине необходимо “предоставить возможности” для достижения “благоприятного для нее соотношения сил”, поэтому ЕС поставил задачу нарастить производство оружия и обеспечить “военный паритет между Киевом и Москвой”.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой лишь при условии выхода на границы 1991 года.

В свою очередь профессор Джеффри Робертс считает, что у киевского режима нет шансов на победу в текущем конфликте, поэтому Украина и ее западные союзники будут вынуждены принять все условия России.

Вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл отмечал, что Киев не сможет “вернуть” Крым и Донбасс ни при помощи дипломатических усилий, ни военным путем.