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НовостиПолитика18 сентября 2023 12:17

Взрывы прогремели у здания администрации Донецка

ВСУ выпустили по центру города три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Взрывы прогремели у здания администрации Донецка

Взрывы прогремели у здания администрации Донецка

Фото: REUTERS

Рядом со зданием администрации прогремело несколько взрывов, передает РИА Новости. Уточняется, что в здание администрации попал как минимум один снаряд. Между тем представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает, что ВСУ выпустили по центру Донецка три ракеты из реактивной системы залпового огня.

Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале написал, что центр Донецка находится под обстрелом, в зоне риска бульвар Пушкина. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Напомним, 18 августа из-за взрыва в центре столицы ДНР погибли три человека. Очевидцы происшествия предполагают, что взрыв был вызван сбросом боеприпаса с беспилотника. Также в результате взрыва несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

1 сентября при обстреле ВСУ Донецка погибла шестилетняя девочка, более десяти человек были ранены