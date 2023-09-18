Конституционный суд Грузии начал рассматривать заявку об импичменте президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов об импичменте президента республики Саломе Зурабишвили. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявила пресс-служба Конституционного суда, уточнив, что отчет парламенту предоставят в течение месяца.

«Авторы конституционных представлений обратились в конституционный суд 12 сентября 2023 года. После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября представление было зарегистрировано», - сказано в сообщении. Дело об импичменте президента рассмотрит пленумом суда. Дату уточнят позже.

Напомним, 1 сентября 2023 года глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия запустит процедуру импичмента в отношении президента страны после ее несогласованного визита в Европейский союз. Как он отметил, такое решение приняли в ходе заседания политического совета партии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал решение об инициировании импичмента президента справедливым. По его словам, после слов Зурабишвили, что Грузия не заслужила право на получение статуса кандидата в члены Евросоюза, доверие к политику окончательно потеряно.