Военный Дандыкин: пропавший самолет F-35B может пролететь сотни миль без пилота

Военный Дандыкин: потерявшийся F-35B может пролететь сотни миль без пилота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что пропавший в Америке истребитель F-35B при хорошей заправке может пролететь сотни миль и без пилота.

“Это все происходит в Америке. Поэтому я думаю, что упадет он где-то на побережье. Надеюсь, ничего страшного не произойдет. Такое бывает. Может быть, виноват пилот, может, техника подкачала”, — сказал эксперт в интервью изданию “Lenta.ru”.

Дандыкин напомнил, что в СССР произошел похожий случай с истребителем МиГ-23 — в ходе испытаний произошел отказ двигателя, однако после катапультирования пилота силовая установка заработала, самолет выровнялся и самостоятельно пролетел через три страны НАТО, упав в районе границы Бельгии и Франции.

Напомним, 18 сентября около побережья Южной Каролины во время испытания новейшего “стелс” истребителя F-35B Lightning II ВВС США произошла авария, в результате которой пилоту пришлось катапультироваться. Летчик благополучно приземлился, однако его самолет найти не смогли.