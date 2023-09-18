Литр пива на Октоберфесте подорожал на 4,2%, до 13,75 евро Фото: REUTERS

Литр пива на Октоберфест, который проходит в Мюнхене в период с 16 сентября по 3 октября, подорожал на 4,2% по сравнению с 2022 годом, достигнув 13,75 евро. Об этом сказано в исследовании банка Berenberg.

Банк ведет статистику с 1991 года. Согласно представленным данным, за это время стоимость пива на Октоберфест росла среднегодовыми темпами 3,9% при средней инфляции в ФРГ в 2%.

«Даже не пытайтесь сравнивать цену за литр с дешевым пивом, которое можно купить в магазинах-дискаунтерах», - заявил старший экономист Berenberg Хольгер Шмидинг, предупредив, что разница «может пробудить в вас желание выпить чего-то покрепче, чтобы заглушить финансовую боль».

Напомним, в конце августа этого года, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал рост экономики в Германии неудовлетворительным, отметив, что страна ощущает на себе всю тяжесть ослабления мирового рынка.