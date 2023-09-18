Депутат Гончаренко связал увольнение замглав украинского Минобороны с коррупцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине правительство уволило всех заместителей министра обороны. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, это связано с процветающей в военном ведомстве коррупцией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко*, глава министерства обороны Украины Рустем Умеров не планировал увольнять всех заместителей, однако в офисе Зеленского решили, что должны быть уволены все.

"Среди тех, кого точно должны были освободить должности, была наша любимица Анна Маляр. Но в офисе президента решили, что нужно снимать всех. Условно: новый министр – новая команда", - заявил Гончаренко*.

Также политик связал увольнение с предстоящим визитом Владимира Зеленского в США.

Увольнение замов и обновление минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем", - заключил Гончаренко*.

Напомним, украинское правительство уволило заместителей главы Минобороны Украины, в том числе Анну Маляр, которая недавно солгала о захвате Вооруженными силами Украины населенного пункта Андреевка в ДНР.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга