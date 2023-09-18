Российские военные уничтожили четыре пункта управления ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России поразили четыре пункта управления украинских войск в Донецкой народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка ДНР поражены четыре пункта управления 67 и 110 механизированных бригад ВСУ, а также 100 и 112 бригад территориальной обороны», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В министерстве добавили, что за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны были перехвачены пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как писал сайт KP.RU, ночью 18 сентября российская авиация нанесла удар по складам ВСУ, на которых хранились образцы западного вооружения, такие как ракеты большой дальности Storm Shadow, снаряды с обедненным ураном и другое оружие.