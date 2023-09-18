Евросоюз планирует обсудить 12 пакет санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза планирует начать обсуждение 12 пакета санкции в отношении России, рассказали источники, знакомые с дискуссиями.

Как передает Bloomberg, новые ограничения могут быть представлены уже в октябре на саммите ЕС – США. Группа членов Евросоюза, в частности Польша и страны Балтии, призывает внести в очередной пакет санкции против сжиженного природного газа из России и российского IT-сектора, сообщили собеседники агентства.

Кроме того, говорится в сообщении, ЕС может ввести ограничения против ядерного сектора РФ и импорт алмазов из России. Вероятно, Брюссель предложит механизм использования прибыли от замороженных активов Банка России для помощи Украине, пишет издание.

Напомним, в конце июня Евросоюз ввел в действие 11 пакет санкций в отношении России. Под ограничения попали 87 предприятий российского оборонно-промышленного комплекс РФ. Санкции также коснулись зарубежных компаний, которые якобы оказывают помощь РФ в обходе действующих ограничений.