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НовостиПолитика18 сентября 2023 13:13

Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолет США над Баренцевым морем

Нарушения государственной границы не допущено, отметили в Минобороны РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолет США над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолет США над Баренцевым морем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота России сопроводил патрульный самолет Соединенных Штатов Р-8А Poseydon над Баренцевым морем, сообщает Министерство обороны РФ.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы не допущено», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в министерстве, экипаж российского истребителя выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства Пересечения воздушных трасс и опасного сближения с американским самолетом допущено не было, добавили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, 27 августа национальной центр управления обороны России сообщил, что российский истребитель Су-30 сопроводил американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем. Он был обнаружен средствами контроля воздушного пространства при приближении к границе РФ.