Удовиченко: Киев не объяснил детали нарушения Россией конвенции о геноциде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в своем иске к России в связи с проведением специальной военной операции не смогла объяснить детали нарушения в рамках конвенции о геноциде. Об этом сообщил партнер адвокатской коллегии Кирилл Удовиченко, который представляет интересы РФ в Международном суде ООН.

По его словам, такие иски не должны быть расплывчатыми и нечеткими, а в своем заявлении Киев не говорит, какое именно право было нарушено по конвенции. Удовиченко добавил, что Украина использовала конвенцию как предлог. Несмотря на то, что Киев пытается получить ответ от Москвы по этому делу, его представители не смогли задать ни одного связного вопроса.

"Любая манипуляция становится эффективной только в случае поддержки несколькими игроками. Поэтому Украина сплотила своих сторонников для проведения массированной кампании по вмешательству в дело с целью подчинить суд своей воле", - приводит слова адвоката РИА Новости.

Напомним, международный суд ООН в Гааге 18 сентября начал слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде.