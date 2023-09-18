Сын Байдена подал в суд на налоговую службу США за распространение личных данных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын действующего президента США Джо Байдена, Хантер Байден, подал в суд на налоговую службу, обвиняя её в неспособности защитить его персональные данные, распространённые во время предъявления обвинений Хантеру по делам о хранении оружия, употреблении наркотиков и других преступлениях.

Причиной иска сына Байдена стали действия сотрудников налоговой службы Гэри Шэпли и Джозефа Зиглера, которые провели ряд публичных выступлений, в том числе перед СМИ. По мнению сына президента, ведомство «осознанно и преднамеренно» не приняло «административных, технических и/или физических мер» для обеспечения безопасности и конфиденциальности личных данных истца

Байден-младший теперь требует от налоговой по тысяче долларов за каждый случай, когда его персональные данные были озвучены без его согласия. Итоговая сумма, как и количество этих случаев, не раскрываются.

Ранее KP.RU сообщил, что Хантеру Байдену грозит до 25 лет заключения по трём обвинениям, связанным с покупкой и хранением оружия в период, когда он активно принимал наркотики.