Врач развеяла миф о пользе супов при язве желудка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru развеяла распространенный миф о том, что супы спасают при гастрите и язве. По ее словам, такое блюдо, напротив, может вызвать некоторые болезни желудочно-кишечного тракта, в том числе и функциональную диспепсию.

«Старшее поколение часто обращает внимание на вероятность развития гастрита или язвы при отказе от супов. В этом нет причинно-следственных связей. Гастрит, а уж тем более язва не может возникнуть при отказе от включения в рацион супов», - заявила специалист, предупредив также, что супы могут провоцировать тяжесть или боли в животе.

Тимощенко также отметила, что такое блюдо может быть полезно для ЖКТ, если стараться сохранять баланс по содержанию белков, жиров, углеводов и микроэлементов в рационе, без какого-либо ущерба для аппетита. По ее словам, от включения в рацион супов необходимо отказаться, если это блюдо вызывает дискомфорт и тяжесть.