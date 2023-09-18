Массив сараев сгорел в Нижегородской области

Все застройки были уничтожены или повреждены огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар вспыхнул 17 сентября в деревне Овечкино Борского района: там загорелся массив сараев. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах.

Очевидцы сообщили о возгорании около 11 часов дня. Пожар начался с одной постройки, но вскоре огонь распространился на весь массив. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Известно, что большинство сараев являются бесхозными, но некоторыми строениями люди все-таки пользовались: там хранили имущество и провизию. Всё это было уничтожено или повреждено огнем. Сейчас устанавливаются владельцы сараев, компетентным службам предстоит подсчитать причиненный ущерб.

В чем была причина возгорания, пока неизвестно. Это еще предстоит установить специалистам.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, 17 сентября в регионе произошло 17 пожаров. К счастью, никто не погиб. С начала года в регионе произошло 3229 пожаров, в которых погибли 110 человек, в том числе один ребенок. В общей сложности в пожарах за неполных десять месяцев пострадали 139 человек, в том числе девять детей.