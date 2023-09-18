На Украине завели более семи тысяч уголовных дел за уклонение от мобилизации

Вести.ua: на Украине завели 7312 уголовных дел об уклонении от мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское новостное агентство “Вести.ua” со ссылкой на неназванные источники сообщило, что местные правоохранители за время конфликта завели более 7,3 тысячи уголовных дел по статье об уклонении от призыва на службу в армии.

“На Украине начато 7312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Больше всего производств открыли в Закарпатской области – 902, Днепропетровской – 628, Николаевской – 518, Львовской – 514, Волынской – 439, Винницкой – 434, Черновицкой – 420, Харьковской – 372”, — уточнило издание.

Отмечается, что более 1,7 тысяч дел уже направлено в суд.

Напомним, украинский политолог Олег Соскин отмечал, что мобилизованные солдаты ВСУ стали массово дезертировать сразу после выхода на передовую, а президент Украины Владимир Зеленский не может компенсировать потери армии из-за нежелания граждан служить в ней.

При этом, по словам Соскина, принудительная мобилизация на Украине приводит к заметному росту недовольства политикой киевского режима.