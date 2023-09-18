Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 сентября 2023 14:18

На Украине завели более семи тысяч уголовных дел за уклонение от мобилизации

Более 1,7 тысячи дел уже передано в суд
Сергей ЧИКОВ
Вести.ua: на Украине завели 7312 уголовных дел об уклонении от мобилизации

Вести.ua: на Украине завели 7312 уголовных дел об уклонении от мобилизации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское новостное агентство “Вести.ua” со ссылкой на неназванные источники сообщило, что местные правоохранители за время конфликта завели более 7,3 тысячи уголовных дел по статье об уклонении от призыва на службу в армии.

“На Украине начато 7312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Больше всего производств открыли в Закарпатской области – 902, Днепропетровской – 628, Николаевской – 518, Львовской – 514, Волынской – 439, Винницкой – 434, Черновицкой – 420, Харьковской – 372”, — уточнило издание.

Отмечается, что более 1,7 тысяч дел уже направлено в суд.

Напомним, украинский политолог Олег Соскин отмечал, что мобилизованные солдаты ВСУ стали массово дезертировать сразу после выхода на передовую, а президент Украины Владимир Зеленский не может компенсировать потери армии из-за нежелания граждан служить в ней.

При этом, по словам Соскина, принудительная мобилизация на Украине приводит к заметному росту недовольства политикой киевского режима.