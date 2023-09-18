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НовостиВ мире18 сентября 2023 14:17

Белый дом подтвердил освобождение граждан США Ираном

США в рамках сделки освободит пятерых иранцев и разморозит средства Тегерана на шесть миллиардов долларов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Белый дом подтвердил освобождение граждан США Ираном

Белый дом подтвердил освобождение граждан США Ираном

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иран освободил пятерых граждан Соединенных Штатов в рамках сделку по обмену заключенными, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби.

«Они сейчас не под стражей у иранцев, а в самолете. Могу представить, что они испытывают большое облегчение», – сказал он в беседе с телеканалом CNN.

По словам Кирби, освобожденные амеркиканцы совершат пересадку в Катаре, после чего отправятся в США. Вашингтон в рамках сделки освободит пятерых граждан Ирана и разморозит его средства на шесть миллиардов долларов для использования в гуманитарных целях.

Напомним, в июне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена возобновила секретные переговоры с правительством Ирана, направленные на снижение напряжённости на международной арене. Вашингтон планировал вернуть заключенных американцев, а заодно помешать развитию ядерной программы Тегерана.