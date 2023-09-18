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НовостиПолитика18 сентября 2023 14:31

Путин поручил ускорить издание документов для строительства деревянных высоток

Ранее глава государства поручил сделать более доступным строительство собственных деревянных домов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил ускорить издание документов для строительства деревянных высоток Фото: пресс-служба Кремля

Путин поручил ускорить издание документов для строительства деревянных высоток Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих проектирование и строительство высотных деревянных домов.

«Ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений», – сказано в документе, текст которого приводится на сайте Кремля.

Как писал сайт KP.RU, глава государства просил внести изменения в законодательство и сделать более доступным строительство собственных деревянных домов. Поручение президента не было выполнено в срок, поскольку не были завершены испытания деревянного девятиэтажного дома, объяснил министр строительства России Ирек Фаузуллин.

В Минстрое ранее объясняли, что преимущества зданий из деревянных панелей заключаются, прежде всего, в их устойчивости к нагрузкам, прочности, высокой скорости строительства и экономичности.