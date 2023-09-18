Путин поручил ускорить издание документов для строительства деревянных высоток Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих проектирование и строительство высотных деревянных домов.

«Ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений», – сказано в документе, текст которого приводится на сайте Кремля.

Как писал сайт KP.RU, глава государства просил внести изменения в законодательство и сделать более доступным строительство собственных деревянных домов. Поручение президента не было выполнено в срок, поскольку не были завершены испытания деревянного девятиэтажного дома, объяснил министр строительства России Ирек Фаузуллин.

В Минстрое ранее объясняли, что преимущества зданий из деревянных панелей заключаются, прежде всего, в их устойчивости к нагрузкам, прочности, высокой скорости строительства и экономичности.