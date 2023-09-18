МИД РФ предупредил россиян о рисках при посещении недружественных стран

МИД РФ: Еврокомиссия добивается фактической невозможности въезда россиян в Евросоюз Фото: REUTERS

МИД России призвал россиян тщательно взвешивать все риски, возникающие при пребывании в недружественных странах.

“В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах”, — заявили на сайте ведомства.

МИД уточнил, что Евросоюз запретами на передвижение автомобилей с российскими номерами и ввоз предметов личного пользования целенаправленно пытается сделать въезд на территорию ЕС невозможным для россиян.

В сообщении МИД также указано, что российские загранучреждения будут внимательно отслеживать все проявления русофобии в странах Евросоюза и каждый политик, участвовавший в ущемлении прав россиян, ответит за свои решения.

Напомним, в начале сентября Еврокомиссия выступила с заявлением, что ранее введенные пакеты антироссийских санкций запрещают въезд на территорию ЕС автомобилей с российскими номерами и провоз личных вещей, таких как шампуни и смартфоны.

После этого уточнения страны ЕС начали блокировать въезд россиян на личных автомобилях с российскими номерами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такую практику расизмом.