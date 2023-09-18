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НовостиПолитика18 сентября 2023 14:42

Путин продлил действие ответных мер на антироссийские санкции до конца 2024 года

Владимир Путин продлил ответные меры, предполагающие продовольственное эмбарго, на санкции
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин продлил действие ответных мер на антироссийские санкции до конца 2024 года

Путин продлил действие ответных мер на антироссийские санкции до конца 2024 года

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин продлил действие ответных мер на антироссийские санкции до конца 2024 года. Об этом следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Ответные меры, введенные в 2014 году, предполагают продовольственное эмбарго. Согласно документу, их действие продлевается с 1 января по 31 декабря 2024 года.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560", - говорится в указе.

Кроме того, 18 сентября глава государства заявил, что экономическая ситуация в России в целом устойчивая и сбалансированная. По словам президента, этап восстановления экономики РФ завершен и страна достойно выдержала санкционное давление со стороны стран Запада.