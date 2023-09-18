Путин продлил действие ответных мер на антироссийские санкции до конца 2024 года Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин продлил действие ответных мер на антироссийские санкции до конца 2024 года. Об этом следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Ответные меры, введенные в 2014 году, предполагают продовольственное эмбарго. Согласно документу, их действие продлевается с 1 января по 31 декабря 2024 года.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560", - говорится в указе.

Кроме того, 18 сентября глава государства заявил, что экономическая ситуация в России в целом устойчивая и сбалансированная. По словам президента, этап восстановления экономики РФ завершен и страна достойно выдержала санкционное давление со стороны стран Запада.