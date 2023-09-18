Что случилось за день: главные события 18 сентября

Роспотребнадзор назвал вариант коронавируса «Пирола» более заразным, чем «Омикрон» Фото: Архив "КП"

Роспотребнадзор заявила, что новый вариант коронавируса «Пирола» более заразен, чем штамм «Омикрон», поскольку имеет ряд дополнительных мутаций. В России существуют тесты для выявления «Пиролы», а также препараты для его эффективного лечения, отметили в ведомстве.

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