Врач рассказала, как справиться с акклиматизацией после отпуска Фото: Иван ВИСЛОВ

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как справиться с акклиматизацией после возвращения из отпуска на юге, рекомендуя сон и занятия спортом.

Кроме того, специалист заявила, что следует возвращаться из отпуска за пару дней до начала работы, а в конце самого отдыха не злоупотреблять алкогольными напитками и сигаретами.

«В конце отпуска не надо ничем злоупотреблять, не перегружать свой организм веществами ненужными, тогда он более адаптивный становится. Отдых на то и отдых, что нужно действительно отдыхать, расслабляться и позволять телу не бороться с токсинами, а взять паузу», - сказала эксперт, советуя «переключиться на что-то другое».

Терапевт Татьяна Романенко ранее предупредила, что те, кто забывает на отдыхе о мерах предосторожности, могут вернуться из отпуска с серьезными заболеваниями. Как сообщал Life.ru, специалист уточнила, что зачастую речь идет о вирусных инфекциях органов дыхания или пищеварения.

Врач-педиатр Надежда Альмасри назвала возраст, с которого детям можно спокойно путешествовать. Как передавал «Пятый канал», по ее словам, несмотря на то что новорожденные дети зачастую хорошо переносят длительные перелеты и быстро акклиматизируются, оптимальным будет возраст с трех лет.