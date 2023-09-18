МИД РФ вызвал посла Франции из-за ограничений на пресс-конференции Макрона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел РФ выразило Франции протест в связи с отказом допустить российских журналистов на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона.

«В МИД России был вызван посол Французской Республики, которому выражен протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями в отношении корреспондентов РИА Новости и главного редактора издания Russia-News, которым в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию Макрона», – сказано на сайте ведомства.

Как заявили в министерстве, действия французской стороны вопиющим образом нарушают основополагающий принцип свободы прессы и препятствуют журналистам выполнять свою работу. Париж придерживается в отношении российских СМИ принципа сегрегации, о чем свидетельствует отказ извиниться за попытку завладения телефонами российских журналистов, на которые велась съемка этого инцидента, отметили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Франция начала борьбу с инакомыслием еще до начала специальной военной операции на Украине. Властям республики российской стороной было передано требование прекратить давление и дискриминацию в отношении неугодных СМИ и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты, резюмировали в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, представитель МИД РФ Мария Захарова призвала французское внешнеполитическое ведомство проявить мудрость и извиниться за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Макрона на саммите G20, назвав такие действия свидетельством расизма.