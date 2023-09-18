PAP: Украина представила в ЕС предложение по ввозу зерна

PAP: Украина представила в ЕС предложения по ввозу зерна Фото: REUTERS

Польской агентство печати (РАР) со ссылкой на собственные источники сообщило, что Украина предложила Евросоюзу варианты ввоза сельхозпродукции в ЕС, но они не устроили Польшу и другие страны Восточной Европы.

“Украина представила в Брюсселе предложения, касающиеся ввоза своего зерна в страны ЕС, которые предполагают систему разрешений на экспорт <...> Страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли это предложение недостаточным”, — сообщает агентство.

Уточняется, что причиной критики предложений Киева со стороны Польши стало то, что они не решают вопрос притока и контроля украинского зерна.

Напомним, в апреле 2023 года ряд европейских стран (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретил ввоз украинской сельхозпродукции, ограничения позже были отменены в обмен на решение Еврокомиссии установить до 15 сентября эмбарго на поставку нескольких зерновых культур с Украины.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго, но Польша, Венгрия и Словакия самостоятельно установили ограничение на экспорт зерна в обход решений Евросоюза.