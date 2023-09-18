МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии в Пекине Патрисию Флор в связи с заявлением главы МИД ФРГ Анналены Бербок, назвавшей председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Как передает Der Spiegel, власти Китая расценивают слова министра иностранных дел ФРГ как «открытую политическую провокацию».

Напомним, представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что слова главы немецкого министерства иностранных дел о китайском лидере являются абсурдом и откровенной политической провокацией.

На прошлой неделе Бербок в интервью телеканалу Fox News высказала свои предположения относительно окончания конфликта на Украине. Дипломат заявила, что победа России стала бы «знаком таким диктаторам, как Си Цзиньпин».