Центробанк России предупредил о повышении годовой инфляции в ближайшие месяцы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Годовая инфляция в РФ продолжит повышаться в ближайшие месяцы в связи с ценовым давлением, заявил Банк России.

«В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля», – сказано в материалах на сайте регулятора.

Как объяснил Центробанк, увеличение ключевой ставки потребовалось для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, ЦБ поднял ключевую ставку с 12% до 13% годовых. Регулятор заявил, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким и в этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Сайт KP.RU разбирался, как решение Центробанка отразится на гражданах.