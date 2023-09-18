В Москве начались переговоры между Лавровым и главой МИД Китая Ван И, фото: телеграм-канал Марии Захаровой

В понедельник, 18 сентября 2023 года, начались переговоры между главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым и его коллегой из Китая Ван И. Глава дипведомства КНР будет в Москве до 21 сентября, чтобы принять участие в 18-ом раунде российско-китайских консультаций по совместной стратегической безопасности.

«Впереди многие многосторонние форумы, прежде всего открывшая свою работу Генеральная Ассамблея ООН, затем будет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и много других встреч на высшем и высоком уровне», - заявил Лавров, открывая встречу с коллегой из Китая.

Лавров добавил, что переговоры между Россией и Китаем обеспечат результат, который пойдёт на пользу всему мировому сообществу, и выразил надежду, что контакты сохранятся и в ходе ближайших больших международных форумов.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД Китая резко отреагировал на обвинения в адрес Си Цзиньпина со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок.