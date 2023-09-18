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НовостиЭкономика18 сентября 2023 16:47

Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

Средства переведены на общую сумму 301,3 млрд рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России выполнило обязательства по по еврооблигациям со сроками погашения в 2023 и 2043 годах, выплатив купоны в рублях, сообщает пресс-служба ведомства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа РФ со сроком погашения в 2023 году в сумме 297 млрд рублей, а также со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,3 млрд рублей получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – сказано на сайте министерства.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены в полном объеме, отметили в Минфине России.