В окружении Пахмутовой рассказали, что после смерти Добронравова она на таблетках

В окружении Пахмутовой рассказали, что после смерти мужа она на таблетках Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Москве готовятся к прощанию с супругом Александры Пахмутовой. Николай Добронравов умер, не дожив до своего 95-летнего юбилея всего два месяца.

Его тело будет предано земле на Новодевичьем кладбище столицы. Проститься с ним придет и его 93-летняя вдова Александра Пахмутова.

Известие о смерти мужа Александра Николаевна перенесла спокойно. Композитор понимала, что это неизбежность, ведь возраст берет свое.

В последний год Николай Николаевич чувствовал себя неважно, он почти не передвигался самостоятельно. Перед смертью он попал в больницу, но спасти пациента врачам, увы, не удалось.

В окружении композитора рассказывают, что сейчас Пахмутову поддерживают с помощью медикаментов, чтобы она не сорвалась.

- Вчера, например, она легла спать пораньше. Конечно, Александра Николаевна еще не свыклась с мыслью о том, что Николая Николаевича больше нет. Все разговоры сейчас – о нем, - рассказали сайту mk.ru в окружении семьи.

Накануне, вдова призналась, что ее главное желание «проводить Коленьку достойно!».

Она старается не отвечать на звонки, хотя ее телефоны разрываются: звонят родные и журналисты.

- На телевидение зовут – предлагают гонорар. Но сейчас об этом даже смешно говорить. Она никуда не пойдет, - рассказали в окружении Пахмутовой.