Путин наградил режиссёра Хабенского орденом Почёта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении знаменитого российского режиссёра, актёра и художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова Константина Хабенского. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, опубликованной в указе президента, Хабенский удостоился ордена Почёта «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Напомним, что в начале сентября Хабенский проводил сбор труппы МХТ им. А. П. Чехова, в ходе которого были озвучены масштабные планы театра на ближайшее будущее, была почтена минутой молчания умершая в 2023 году народная артистка России Ирина Мирошниченко и многое другое.

Ранее KP.RU сообщил, что 11 января 2022 года Хабенский отметил 50-летний юбилей.