В Петербурге завершился второй международный цирковой фестиваль «Без границ»

Фестиваль "Без границ" - это яркие номера, яркие костюмы и, конечно, яркие ведущие - неотразимая Яна Кошкина и харизматичный Эдгард Запашный. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

В течение четырех дней на одной из старейших арен страны, легендарном цирке на Фонтанке, зрители наслаждались мастерством артистов из 16 стран. Участниками фестиваля, организованного Росгосцирком и Большим Московским государственным цирком, стали представители практически всех жанров: клоуны, дрессировщики, акробаты, гимнасты, жонглеры, приехавшие из самых разных уголков мира - Италии, Гватемалы, Монголии, Болгарии, Австралии, Кыргызстана... Билеты на представления разлетелись моментально, а тем, кому заветные квиточки не достались, приходилось в лучших традициях дежурить у входа в надежде поймать заветный лишний билетик.

Не было артистов, которых зрители обделили бы горячими аплодисментами, хотя, конечно, некоторые номера заслужили отдельную любовь публики. Одним из таких номеров стала «Анна» - страстная композиция российского дуэта гимнастов Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкина, навеянная творчеством Льва Толстого. Потрясающий артистизм дуэта, помноженный на невероятную рискованность элементов, заставил многих прослезиться - не стал исключением и член жюри, заслуженный артист России Алексей Маклаков.

Гимнасты Елена Мизенина и Дмитрий Ефремкин, представившие эмоциональный номер "Анна", заставили членов жюри прослезиться и заслуженно взяли "золото". Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

«Оказывается, цирк может быть гораздо тоньше, чем многие думают», - сказал популярный актер после представления. Неудивительно, что номер «Анна» получил один из трех главных - золотых - наград фестиваля. Две других достались не менее достойным артистам.

«Золото» взяли неотразимые девушки-акробаты на подкидных досках под руководством Алексея Зарипова, от головокружительных сальто которых захватывало дух. Кстати, девушки также получили спецприз от генерального директора Китайской национальной акробатической труппы Ли Чи, а бонусом к нему - контракт на работу в Поднебесной. Земляки щедрого господина Ли Чи также не остались без высшей награды: китайские мастера группового диаболо взяли третье «золото».

Групповое диаболо в исполнении Китайской национальной группы впечатлило не только зрителей, но и членов жюри, отдавших артисткам одну из трех главных наград. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Серебряные награды достались вьетнамским гимнастам на ремнях с номером Moments оf love, белорусскому жонглеру Илье Иванцову и российской гимнастической группе на ремнях «Коронация» под руководством Владислава Дулича, представляющей Росгосцирк и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе». Бронзу поделили акробаты на мачте из Казахстана, исполнители номера «Колесо смелости» из Кыргызстана, болгарский эквилибрист Красимир Васов и российские акробаты под руководством Андрея Демьяненко с номером «Флаги мира», также представляющие Росгосцирк и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе».

Девушки-акробаты на подкидных досках под руководством Алексея Зарипова своими головокружительными сальто покорили аудиторию. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Сравнивая первый и второй фестивали, председатель жюри и глава Росгосцирка Сергей Беляков заявил, что, пусть оба форума и стали очень успешными, получились они абсолютно разными. «В этом году в Россию смогли приехать китайские артисты, которые в 2022-м не сумели до нас добраться из-за ковидных ограничений, и все смогли наконец оценить их высокое мастерство», - подчеркнул председатель жюри.

Отметил Сергей Беляков и вклад в проект министерства культуры РФ и лично Ольги Любимовой: «Особое спасибо министру культуры - фестиваль проходит по ее инициативе. И именно Ольга Борисовна придумала это замечательное название - "Без границ"».

Никого не оставили равнодушным приехавшие из Донецка акробаты на роликах Александра и Игорь Петровы. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Говоря об отличиях нынешнего форума от прошлогоднего, необходимо сказать и о том, что в 2023-м в рамках основного фестиваля впервые прошел фестиваль «Без границ – детям», на котором свои таланты демонстрировали юные артисты из Москвы, Екатеринбурга, Петербурга и Ленинградской области.

На протяжении всех четырех дней фестиваля публику веселил дуэт клоунов "Внуки лейтенанта Шмидта". Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Что касается будущего, то Сергей Беляков подтвердил, что третий фестиваль «Без границ» обязательно состоится, и пройдет он в следующем году там же, где и первые два - в Санкт-Петербурге.