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НовостиЗдоровье18 сентября 2023 17:27

Подолог Силакова: некачественный педикюр может стать причиной грибка

Использование необработанных инструментов может даже вызвать аллергическую реакцию
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Использование необработанных инструментов может вызвать множество заболеваний

Использование необработанных инструментов может вызвать множество заболеваний

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Педюкюр, сделанный неквалифицированным мастером с использованием нестерильных инструментов, может грозить клиенту инфекцией. Об этом «Газете.ru» рассказала подолог Олеся Силакова.

- Это может быть вирусная или грибковая инфекция, заболевания кожи или глаз. Более того, использование необработанных инструментов может даже вызвать аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке, - пояснила специалист.

Силакова добавила, что мастера педикюра также должны носить специальную одежду на работе.

По данным «Пятого канала», трещины на стопах - это сигнал организма о проблемах со здоровьем. Они могут сигнализировать о многих заболеваниях. Например, когда есть повреждения в зоне между пальцев, то это говорит о проблемах с щитовидной железой, возможном сахарном диабете или грибковом поражении.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в прохладную погоду лучше выбирать обувь с высоким задником: такой дизайн обуви минимизирует попадание на кожу ног химических реагентов. Кроме того, обувь с открытой щиколоткой не защищает ноги от холода и влаги, что может привести к простудным заболеваниям.