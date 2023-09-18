Подолог Силакова: некачественный педикюр может стать причиной грибка

Использование необработанных инструментов может вызвать множество заболеваний Фото: Алена МАРТЫНОВА

Педюкюр, сделанный неквалифицированным мастером с использованием нестерильных инструментов, может грозить клиенту инфекцией. Об этом «Газете.ru» рассказала подолог Олеся Силакова.

- Это может быть вирусная или грибковая инфекция, заболевания кожи или глаз. Более того, использование необработанных инструментов может даже вызвать аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке, - пояснила специалист.

Силакова добавила, что мастера педикюра также должны носить специальную одежду на работе.

По данным «Пятого канала», трещины на стопах - это сигнал организма о проблемах со здоровьем. Они могут сигнализировать о многих заболеваниях. Например, когда есть повреждения в зоне между пальцев, то это говорит о проблемах с щитовидной железой, возможном сахарном диабете или грибковом поражении.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в прохладную погоду лучше выбирать обувь с высоким задником: такой дизайн обуви минимизирует попадание на кожу ног химических реагентов. Кроме того, обувь с открытой щиколоткой не защищает ноги от холода и влаги, что может привести к простудным заболеваниям.