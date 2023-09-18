Лондон обязал дипломатов из России сообщать о своих поездках по Великобритании Фото: Александр ГЛУЗ

Лондон вновь ограничивает работу сотрудников российских дипломатических представительств, на этот раз обязав их отчитываться о всех перемещениях внутри Великобритании. Это стало ответом на аналогичное ограничение, введённое ранее Москвой в отношении британских дипломатов, из-за агрессивной и недружественной политики королевства.

Согласно опубликованному на сайте парламента Британии письму, российские дипломаты будут обязаны уведомлять британские власти, куда и когда они едут внутри страны. Москва сделала такой ход раньше, заявив временному поверенному в делах Великобритании о недопустимости поддержки террористических действий Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что «обмен колкостями» между диппредставительствами Лондона и Москвы продолжается уже долгое время. В ответ на активную поддержку киевского террора Россия, например, изменила адрес посольства Великобритании в Москве, и теперь оно стоит на площади Луганской Народной Республики.