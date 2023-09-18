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НовостиВ мире18 сентября 2023 17:38

Украина отвергла обвинения в причастности к подготовке госпереворота в Грузии

Ранее Служба госбезопасности Грузии заявила о планах определенной группы людей начать беспорядки для смены власти в стране
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украина отвергла обвинения в причастности к подготовке госпереворота в Грузии

Украина отвергла обвинения в причастности к подготовке госпереворота в Грузии

Фото: EAST NEWS

Власти Украины не причастны к подготовке государственного переворота в Грузии, информация об этом не соответствует действительности, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Олег Николенко.

«Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии. Эта информация не соответствует действительности», – написал он в соцсетях.

Напомним, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о планах определенной группы людей начать переворот и беспорядки, целью которых станет смена власти насильственным путем.

По данным ведомства, в числе заговорщиков фигурирует заместитель руководителя военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. СГБ сообщила о нескольких сценариях, по которым собирались осуществить госпереворот.