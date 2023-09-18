Врач рассказала, сколько дней длится адаптация после возвращения из отпуска

Возвращаться резко на работу из отпуска не рекомендуется Фото: Андрей АБРАМОВ

После отпуска далеко не все чувствуют себя готовыми к работе, особенно если отдых проходил в другом регионе и человеку нужна акклиматизация. Терапевт Ярцева рассказала «Газете.ru», как лучше возвращаться на работу.

- Лучше всего возвращаться домой за пару дней до выхода из отпуска. Обязательно нужно выспаться, особенно если речь идет джетлаге, - считает терапевт.

Врач добавила, что в конце отпуска не нужно перегружать свой организм и стоит расслабляться, взять паузу. Также можно сходить в спортзал для тех, кому привычны регулярные занятия.

По данным Life.ru, те, кто забывает на отдыхе о мерах предосторожности, могут вернуться из отпуска с серьёзными заболеваниями. Чаще всего это вирусные инфекции органов дыхания или пищеварения, а также кожные инфекции, например микоз.

Ранее RT со ссылкой на Роскачество сообщил, что если работник не отгулял положенные дни, то он вправе использовать их для отдыха или требовать компенсацию деньгами. Кроме того, компенсацию неистраченного отпуска можно запросить за так называемые дополнительные дни отпуска, которые положены определённым категориям работников.