Экс-агент ЦРУ Джиральди предупредил, что ввод войск США на Украину грозит эскалацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ввод войск Соединенных Штатов на Украину грозит опасной эскалацией конфликта, заявил бывший агент Центрального разведывательного управления США Фил Джиральди.

«Пугает, что Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции. Это будет безумием, если они направят боевые подразделения. Кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации», – сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как полагает экс-агент ЦРУ, американский военный контингент уже находится на Украине, но тайно, а большинство солдат США не носят там форму. По словам Джиральди, некоторые люди начинают понимать, что мир приближается к катастрофе из-за безответственности.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что учения НАТО в Черном море несут угрозу войны с Россией. Если США попытаются направить военные корабли в Черное море и они подойдут слишком близко к чему-либо, что важно для русских, те будут действовать, предупредил он.