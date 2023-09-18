В Харьковской области прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Харьковской области прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Других подробностей издание не приводило.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 18 сентября в Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Подробности произошедшего не приводились.

Ночью 17 сентября в подконтрольном Киеву городе Херсон снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание.

Также ВС РФ нанесли ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу. Отмечалось, что харьковчане слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.