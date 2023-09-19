Минфин США: Госдолг страны впервые превысил 33 триллиона долларов Фото: REUTERS

Государственный долг США впервые превысил 33 триллиона долларов. Такие данные обнародовало министерство финансов страны.

В базе данных Минфина США в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 18 сентября указана сумма 33,04 триллиона долларов.

Данный показатель является рекордным для США. 16 июня текущего года госдолг превысил отметку 32 триллиона долларов.

Как писал сайт KP.RU, 3 июня Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга. Отмечалось, что данная мера была вынужденной для предотвращения дефолта в стране.

В пресс-релизе указывалось, что в субботу 3 июня президент США подписал закон «Акт 2023 года о бюджетной ответственности», который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года.

Напомним, 28 мая Джо Байден заявлял, что Белый дом достиг принципиальных договоренностей с Конгрессом в вопросе предотвращения катастрофического дефолта и рецессии в стране.

Президент США отмечал, что объявление дефолта в стране могло привести к катастрофе и экономической рецессии, опустошению пенсионных фондов и потере миллионов рабочих мест.