Конгрессмен Мейс: Военным неизвестно, где сейчас пропавший в Южной Каролине F-35 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмен США Нэнси Мейс в соцсетях сообщила, что местонахождение истребителя F-35, пропавшего в Южной Каролине, пока неизвестно.

«Одна из самых коротких встреч... потому что - угадайте что - никто из представителей морской пехоты США, которых послали проинформировать меня, не имел никаких ответов», - написала Мэйс.

По ее словам, неизвестно, находится ли F-35 в воздухе или под водой.

Кроме того, сайт Flightradar обратился за помощью американским военным в поиске истребителя.

«Американские военные ищут пропавший F-35B в Южной Каролине после того, как вчера пилот катапультировался, а самолет продолжил полет», - говорится в сообщении сервиса.

Как писал сайт KP.RU, 18 сентября Объединенная база Чарльстон сообщила, что в США ведутся поиски «стелс»-истребителя F-35B после аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться.

Отмечалось, что ведется работа с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию.

Представители авиабазы отметили, что пилот благополучно катапультировался. Поиски проводились в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата.

Однако военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что пропавший в Америке истребитель F-35B при хорошей заправке может пролететь сотни миль и без пилота.

По его мнению, истребитель упадет где-то на побережье. Эксперт напомнил, что и в СССР произошел похожий случай с истребителем МиГ-23.