Боррель: ЕС не видит возможности для восстановления зерновой сделки Фото: REUTERS

Возможности для возвращения к зерновой сделке сейчас нет, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Кажется, что нет никакой возможности для достижения соглашения», - ответил еврочиновник на соответствующий вопрос.

Как писал сайт KP.RU, 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, сама сделка остановлена.

Песков отметил, что Москва сразу же вернется к реализации зерновой сделки, как только будут выполнены условия России.

Ранее 13 июля президент РФ Владимир Путин, комментируя возможное продление зерновой сделки, заявил, что Россия пойдет на такой шаг, если будут выполнены данные ей ранее обещания.